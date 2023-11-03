Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde söz alan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, federasyona bağlı altı derneğin temsilcisi olarak bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

KKTC’de yaşayan engelli vatandaşların, gerek eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve gerekse istihdamı konusunda yaşadıkları bir takım sıkıntı ve taleplerini dile getiren Yücetürk, konuşmasının sonunda Federasyon’un taleplerini içeren dosyayı Berova’ya sundu.

- Berova: “İyileştirici adımları ileriye götürebilme adına hassasiyetimiz ve çalışmalarımız devam ediyor”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun gerçekleştirdiği ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Maliye Bakanı Berova, Federasyon’un çalışmaları ve bugüne kadar verdiği hizmetleri de takdirle karşıladıklarını belirtti.

Bakan Berova, engelli bireyler konusunda gerek Başbakan Ünal Üstel, gerekse hükümetin oldukça hassas olduğuna işaret ederek, engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Milletvekili seçildiği günden beri, özel gereksinime ihtiyaç duyan vatandaşlar için Meclis’te bir takım düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlamanın da mutluluğunu yaşadığını dile getiren Berova, bunların arasında; “Özel Eğitim Yasası, özel sektörde işverenlere engelli istihdamını teşvik edici yasaların hayata geçirilmesi ve araç alımlarında kapsamları da genişletmek suretiyle iyileştirici önlemler alınması” konularının yer aldığını kaydetti.

Berova, “Elbette ki tüm bunlar arzu ettiğimiz sonuçlara ulaştığımız anlamına gelmiyor. Bu konuda daha geniş kapsamlı, iyileştirici adımları daha da ileriye götürebilme adına hassasiyetimiz ve çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.