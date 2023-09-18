Maliye Bakanı Berova Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği'ni kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan ve yönetim kurulundan bazı üyelerini kabul etti. Kabulde polis emeklilik yaşı ele alındı

Maliye Bakanı Özdemir Berova kabulde yaptığı konuşmada, “Polisimizin ne kadar önemli ve kutsal bir görev icra ettiğini bilinci içerindeyiz. Bunu bir Bakan olarak değil, bir vatandaş olarak dile getiriyorum” dedi.

Yakın geçmişte başkanlık ettiği İdari Kamu ve Sağlık Komitesinde yer alan polis mensuplarının 36 yıldan emeklilik yasa önerisi hakkında doğal olarak bilgi sahibi olduğunu, bugün bu görevi devretmiş olsa da komiteye başkanlık eden UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve tüm komite üyelerinin söz konusu yasa önerisinin yasallaşması için çok dikkatli ve titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerine inanç belirterek, kendisinin de konunun takipçisi olacağını belirtti.

Berova; “Polisin mutlu olması doğal olarak ülkenin de mutlu olmasıdır. Elbette hepimizin ortak gayesi, olanaklar dâhilinde söz konusu yasa önerisinin görüşülebilmesinin önünü açmaktır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan ise kabulde, bir polis mensubunun emeklilik hakkı kazandıran hizmet yıllarının toplam 36 yılı tamamladığı durumda yaş haddine bakılmaksızın emekli olabilmesi için düzenlenen ve Meclis alt komitesine sunulan yasa önerisine destek istedi.

“Söz konusu yasa önerini değerlendirir, olumlu görüş ve imkânları zorlarsanız, polis camiasını mutlu edersiniz” dedi.

Özveri isteyen meşakkatli bir görevi icra etmenin gururunu yaşadıklarını ancak çalışma saatlerinin, kamuda çalışan personelden daha uzun ve ağır olduğuna işaret eden Turan, bu durumun kendilerini çok fazla yıprattığını ve birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya olduklarını bu nedenle emeklilik yaşının 36 yılla sınırlı kalmasının önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan konuşmasının sonunda derneğin yaptığı çalışmayı Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya sundu.

Polisin çalışma saatlerinin, kamuda çalışan personelden daha uzun ve ağır olduğuna işaret eden Turan, bu durumun kendilerini çok fazla yıprattığını ve birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya olduklarını bu nedenle emeklilik yaşının 36 yılla sınırlı kalmasının önemine dikkat çekti.