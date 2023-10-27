Maliye Bakanı Berova, KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli'yi ziyaret etti

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27/10/2023

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Maliye Bakanı Berova, KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli'yi ziyaret etti

 Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’yi, Akdeniz Hükümet Konağı’ndaki hizmet binasında ziyaret etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova buradaki konuşmasında, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile tüm  Başkonsolosluk personelinin, ülkeyi burada layıkıyla temsil ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Bayrağımızın Anavatan'da dalgalanması, bizleri gururlandırıyor" dedi.

Mersin'in ticaret açısından önemli bir il olduğuna dikkati çeken Berova, iki ülke İş insanlarının karşılıklı iş birliklerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ticaretin kapıları limanlar olduğundan bugünde bu bağlamda uzman heyetlerimizle birlikte Mersin Uluslararası Limanı'nı inceleme fırsatı bularak, iki ülke limanlarındaki bağın geliştirilmesi, ticaretin daha hızlı yapılabilmesi, bekleme sürelerinin azaltılması yönünde istişarelerde bulunuyoruz."  

-Mendeli

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de konuşmasında, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

27/10/2023 20:23
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TAGS: Berova, KKTC
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