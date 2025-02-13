Maliye Bakanı Berova, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bugün bakanlıkta yapılan görüşmede, sektörün sorunları yanında, yarın Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülecek ‘Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Börte Kağan Barlasoğlu, bugün Maliye Bakanı Özdemir Berova ile güzel ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın biran önce Meclis’ten geçmesi, gerekli değişikliklerin yapılabilesi için, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi.