Maliye Bakanı Berova, KKTC Tekvando Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile sporcular ve teknik heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Berova, Güney Afrika'da gerçekleştirilen Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakaları’na katılarak, genel klasmanda takım olarak ikinci, gençler kategorisinde şampiyonluk elde eden sporcuları ve teknik heyet ile bir araya geldi.

KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC Tekvando Milli Takımı’nın Güney Afrika'da gerçekleştirilen Park Jung Tae Uluslararası Tekvando Müsabakaları’nda KKTC ekibinin toplamda 11 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda ikinci olurken, gençler kategorisinde ise şampiyonluk elde ettiğini kaydetti.

Gökbilen ayrıca Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, federasyona, federasyon binasına ve sporculara katkılarından ötürü ayrıca teşekkür etti, “Desteğinizi daima yanımızda hissediyoruz” diye konuştu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, uluslararası müsabakalarda başarı sağlayan sporcuları ve ekibi tebrik etti. KKTC Tekvando Milli Takımı’nın geçmişten bugüne başarılarını yakinen takip ettiklerini ve gurur duyduklarını söyleyen Berova, “Spora ve sporcuya yatırım yapmak, gençleri teşvik ve motive etmek Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in en çok önem verdiği konulardan bir tanesi. Hükümet üyeleri olarak bizleri de motive etmekte. Sizlerin uluslararası alanda elde ettiğiniz başarılar, her katıldığınız müsabakalarda bizlere yaşattığınız gururlara bir tanesini daha eklediniz. Bu başarı bizim için bir övünç kaynağı. Bizler de elimimizden gelen katkıyı dün olduğu gibi bugün de vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.