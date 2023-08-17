Maliye Bakanı Berova, Küçüközdemir ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Kuzey Kıbrıs Turcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen kabulde, Telekomünikasyon sektörü ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, göreve yeni atanan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya başarılar diledi.

Görüşmenin sonunda Murat Küçüközdemir, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova adına dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz” üzerinden yaptıkları bağış için bir sertifika takdim etti.