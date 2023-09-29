Maliye Bakanı Berova, Metehan Sınır Kapısı’nı ziyaret etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Metehan Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek, gümrük ve kara giriş kapısında sigorta hizmeti sağlayan personelle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Berova, personelin, talep ve beklentilerini dinledi; çalışmaları yerinde takip etti ve yolcularla da bir süre sohbet etti.

Metehan Sınır Kapısı’nın araçlı geçişler bakımından en çok tercih edilen sınır kapısı olduğuna dikkati çeken Berova, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü’nce yürütülen kontroller ve kaçakçılıkla mücadelenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Berova’ya ziyaretinde, bakanlık bürokratları eşlik etti.