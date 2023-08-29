Maliye Bakanı Berova, MHP Mersin Milletvekili Uysal’ı kabul etti

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29/08/2023

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Maliye Bakanı Berova, MHP Mersin Milletvekili Uysal’ı kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili  Levent Uysal ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve eski Bakan Kemal Dürüst’ü kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ilişkileri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türkü için Türkiye Cumhuriyeti’nin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Anadolu insanının Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs hassasiyeti, var oluş mücadelesi yıllarımızdan bugüne en büyük gücümüz oldu” dedi.

Berova,  Kıbrıs sorununun Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen milli ve müşterek bir dava olduğuna da işaret etti.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ise, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı yeni üstlendiği görevinden dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.

Uysal ayrıca, Kıbrıs Türkü’nü haklı davasında her koşul ve şartta yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

29/08/2023 18:49
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TAGS: Maliye Bakanı Berova, MHP Mersin Milletvekili Uysal’ı kabul etti
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