Maliye Bakanı Berova Mücahit Komutanları Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mücahit Komutanları Derneği Genel Başkanı Gözkamaş Ergüneş ve bazı dernek yetkililerini kabul etti.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, Berova’ya derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise görüşmede Mücahit Komutanları Derneği heyetini kabul etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Berova, “Ülke ve millet için sergilenen fedakârlık, vatan için verilen mücadele, cesaretiniz, asla unutulmayacak. Kıbrıs Türk Halkı size hep minnettar kalacak” dedi.

Görüşmede Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy ile Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağçabay da hazır bulundu.