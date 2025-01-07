Maliye Bakanı Berova, Perşembe Günü Sendikalarla Görüşecek
YAYIN TARİHİ:
07/01/2025
Maliye Bakanı Berova, Hayat Pahalılığı Ödeneği Düzenlemesini Görüşmek Üzere Sendikalarla Bir Araya Gelecek
Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngörülen yasal düzenlemeyi tartışmak üzere 9 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da sendikalarla bir toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı. Toplantı, Maliye Bakanlığı binasında yapılacak.
Sendikalar, söz konusu toplantıya Maliye Bakanlığı yetkililerinin dün ilettiği resmi davet üzerine katılacak. Görüşmede, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili mevcut sorunlar, yapılması planlanan düzenlemeler ve sendikaların talepleri ele alınacak.
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