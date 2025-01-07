Maliye Bakanı Berova, Perşembe Günü Sendikalarla Görüşecek

Maliye Bakanı Berova, Hayat Pahalılığı Ödeneği Düzenlemesini Görüşmek Üzere Sendikalarla Bir Araya Gelecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngörülen yasal düzenlemeyi tartışmak üzere 9 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da sendikalarla bir toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı. Toplantı, Maliye Bakanlığı binasında yapılacak.

Sendikalar, söz konusu toplantıya Maliye Bakanlığı yetkililerinin dün ilettiği resmi davet üzerine katılacak. Görüşmede, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili mevcut sorunlar, yapılması planlanan düzenlemeler ve sendikaların talepleri ele alınacak.