Maliye Bakanı Berova yeni yıl dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yeni yıl dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Berova mesajında “Gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyor ve yepyeni bir yıla daha, umutlarımızı canlı tutarak giriyoruz” dedi.

Yeni yılın, tüm dünyaya başta sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Berova, 2025 yılının; birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi ve saygının ön planda olduğu, huzur ve hoşgörü içerisinde geçmesi temennisini dile getirdi.