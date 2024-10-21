Maliye Bakanı Berova'dan Meclis Başkanlığı Seçimi Hakkında Açıklama

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında Meclis Başkanlığı seçimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Seçimin hükümet yarışı gibi sunulmasına karşı çıkan Berova, şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetin sona erdiğini söyleyebilmek için güven oylaması yapılmalıdır. Güven oylamasında 26 kabul oyu alındığında hükümet sona erer. Meclis Başkanlığı seçimi ise iç tüzük kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi ve Ziya Öztürkler kazandı."

Berova, Meclis Başkanlığı seçimini genel seçim veya halk oylaması ile kıyaslamanın yanlış olduğunu vurguladı: "Bu yasa parlamento, cumhurbaşkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde uygulanır. Meclis Başkanlığı seçimleri iç tüzüğe göre yapılır ve Meclis Başkanlığı ile divan tutanakları da imzalanmıştır. Şerh konulsa dahi bu belgeler geçerlidir. Bu durumu diğer konularla bağdaştırmak doğru olmaz."