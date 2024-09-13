Maliye Bakanı Berova’dan Mevlid Kandili mesajı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yarın gece idrak edilecek Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Mübarek gün ve gecelerin hayatta vazgeçilmez bir yeri olduğuna işaret eden Maliye Bakanı Berova yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümünü idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bu mübarek gece vesilesiyle; sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duyguları çok daha pekişmeli ve güçlendirilmelidir.

Mevlid Kandili’nin ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, Mevlid Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”