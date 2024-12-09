Maliye Bakanı Berova’dan şehit askerlere taziye mesajı

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09/12/2024

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Maliye Bakanı Berova’dan şehit askerlere taziye mesajı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Isparta’daki helikopter kazasında şehit düşen askerlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Maliye Bakanı Berova, Türkiye’nin Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan askerler için yayınladığı taziye mesajında, “Şehit düşen 6 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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TAGS: Özdemir Berova, Isparta
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