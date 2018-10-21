Maliye Bakanı Denktaş: 2020 yılı çok çok iyi olacak

Maliye Bakanı Denktaş, KITOB ile ekonomideki gelişmeler ve bu gelişmelerin turizme etkileri hakkında görüştü.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yönetimi ile bir araya gelerek ekonomideki gelişmeler ve bu gelişmelerin turizme etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sektörün talep ve önerilerini dinledi.

ÖZERDEN

KITOB Genel Sekreteri Erhan Özerden, piyasadaki gelişmelerden sektör olarak oldukça etkilendiklerine dikkati çekerken, bir yandan krizi yönetme çabalarının sürdüğünü, diğer yandan döviz artışı ile yükselen girdi maliyetleri ile baş etmek için uğraş verdiklerini dikkati çekti.

KITOB Genel Sekreteri, özellikle sektörün alım maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğunu, var olan durumun fırsatçılara imkân tanıdığını dile getirdiği konuşmasının devamında, hükümet tarafından bunun kontrolü yapılabilir, önüne geçilebilir mi diye düşünceye kapıldıklarını belirtti. Bu konuda Maliye Bakanı Denktaş’ın desteğini talep etti.

Erhan Özerden, sektörün en büyük giderlerinden olan elektrik harcamalarının geldiğini dile getirdi.

KITOB Genel Sekreteri Erhan Özerden, özellikle kabinede yer alan bazı bakanların açıklamalarının da kendilerini etkilediğini belirterek, yerel istihdamı arttırmak amacıyla verilecek teşviklerin eğitim ve kalifiye eleman yetiştirmek için kullanılmasının daha verimli olacağı görüşünü ortaya koydu.

DENKTAŞ

Sektör yetkililerinin talep ve endişelerini dinleyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise paniğe kapanılmamasını istedi, bu zor günlerin geçeceğini ancak gerçeklerinde bilinmesinde yarar gördüğünü belirtti.

Döviz krizi olmasaydı, bu sene artı bütçe vereceklerini yineleyen Denktaş, bu yılın şansız bir yıl olduğunu belirtirken, 2019 yılının da tüm bu gelişmeler nedeniyle sıkıntılı olabileceğini bugünkü sıkıntıları toparlamanın biraz zaman alacağını kaydetti.

“2020 YILI ÇOK ÇOK İYİ OLACAK…”

“Şu an sıkıntım biz piyasaya para pompalayamadığımız için gelirlerimizde düşüş olması” diyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bunu aşmak için çalıştıklarını ancak 2020 yılının çok çok daha iyi olacağına inanç belirtti. “Biraz dayanabilmemiz, birlikte özverili çalışmamız ve hareket etmemiz yeterli olacaktır” dedi.

Türkiye’den henüz daha para akışının başlamadığını, şimdilik kendi olanaklarımız ile ödemelerin sağlandığına işaret eden Denktaş, 10 ay dayanabilmiş olmanın bile bir mucize olduğunun bilinmesi gerektiğini, ancak artık Teknik Kurulun oluştuğunu ve haftaya gelmelerini beklediklerini, para akışının başlaması ile birlikte iyileşmelerin mümkün olabileceğini söyledi.

MALİYE BAKANI’NDAN FIRSATÇILARA UYARI…

Yıllarca fiyat denetlemesine karşı çıkan, ‘serbest piyasa kendi kendini ayarlar’ diyen bir politikacı olarak, bugün yaşanan bu durumdan doğan bazı fırsatçıların tavırları nedeniyle, bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kalacakları uyarısında da bulunan Maliye Bakanı; “eğer bu iş böyle devam edecekse mutlaka bazı kısıtlama getirmek zorunda kalacağız. Denetleme yapıyoruz. Ve gerçekten fahiş fiyat uyguladığı tespit edilirse ceza ve teşhiri söz konusu. Ancak esas denetçi tabii ki sizlersiniz, vatandaştır. Fahiş fiyat uygulanan yerlerden alışverişi kesmek lazım. Unutmayalım ki, daha ucuza satan birileri mutlaka vardır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) heyeti ziyaret sonunda, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın birliğin endişelerini giderdiği için teşekkür etti.