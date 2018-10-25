Maliye Bakanı Denktaş, Bisiklet Severler Derneği'nden Bir Heyeti Kabul Etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş Bisiklet Severler Derneği’nden bir heyeti kabul ederek görüştü.

Kabulde konuşan Maliye Bakanı Denktaş, bisiklet sporunun insan bedeninde hem bedenen, hem de zihnen gelişme sağladığına dikkat çekerek, özellikle yürüyüş yapmak ve pedal çevirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette dernek üyeleri de, bir politikacı olarak Serdar Denktaş’ın bisiklet kullanımını günlük yaşamına dâhil ettiği için bu alanda bir liderlik üstlendiğini belirterek, sağlıklı yaşama katkı ve farkındalık sağladığından ötürü teşekkür etti.

AKCAN

Bisiklet Severler Derneği Bakanı Hüseyin Akcan, bisiklet kullanma alışkanlığının artması noktasında yapılan farkındalığının olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. Bu bağlamda Serdar Denktaş’ın da liderlik yaptığını yineledi.

Ülkede, bisiklet yolları, bisiklet park alanları konusunda yapılan çalışmaların sevindirici, ancak yetersiz olduğu ifade eden Akcan, bu anlamda tabela, alt yapı, sürücü ve yayaların bilinçlendirilmesi gerektiğini belirti.

Dernek olarak çocuklara ve halka yönelik bisiklet sürüşleri ve eğitimleri yaptıklarını belirterek, her hafta, bir bölgede etkinlik yapıldığını, bir etkinlikte Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı görmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Dernek başkanı Akcan, 2010 yılında kurulan KKTC Bisiklet Severler Derneği’nin ECF (Avrupa Bisikletler Federasyonuna) tam üye tek dernek olduğunu da hatırlattı.

Bisiklet Severler Derneği Bakanı Hüseyin Akcan, derneğin faaliyetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmesi adına bir lokale kavuşması gerektiğini ifade ederek, bu konuda Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın desteğini talep etti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, sözlerinin başında, bisiklet sporunun insan bedeninde hem bedenen, hem de zihnen gelişme sağladığına dikkat çekerek, özellikle yürüyüş yapmak ve pedal çevirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Bu alışkanlığın sağlıklı ve güçlü bir toplum anlamına geldiğini belirterek, kendisinin de bisiklet sürme alışkanlığını edindiğine dikkati çekti.

Bisiklet yollarının artırılması, bu konuda bilincin kazandırılması için eğitimlerin ve kültürün arttırılması konusunda dernek yönetimi ile hem fikir olduğuna işaret eden Denktaş, trafikte sürücülerin bisiklet kullananlara karşı saygılı olmasının da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ziyarette ayrıca, Bisiklet Severler Derneği Bakanı Akcan tarafından Maliye Bakanı Denktaş’a bisiklet üniforması ve günün anısına plaket takdim edilirken, ziyaretin sonunda Maliye Bakanlığı binasının önünde Denktaş’ın günlük yaşamda kullandığı bisikletle fotoğraf anısı çekildi.