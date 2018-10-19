Maliye Bakanı Denktaş, Kamu-İş'i Kabul Etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamuda yetkili sendikalardan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Denktaş, bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, hayat pahalılığı konusunda Kamu-İş heyetine bilgi verdi. Bakanlık açıklamasına göre, ayrıca ekonomik öngörüler ve vatandaşa yansıyan durumlar da gündem maddesi oldu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, diyalog kapılarının daima açık olduğunu, her kesimi dinlemeye, her kesimle bilgi alış verişinde bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sendikanın da görüş ve önerilerini aktardığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü.