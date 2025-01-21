Maliye Bakanı Dr. Berova Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Berova, mesajında üzüntüsünü dile getirerek, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.