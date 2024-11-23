Maliye Bakanı Dr. Berova'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

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23/11/2024

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Maliye Bakanı Dr. Berova'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

 Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Berova yayınladığı kutlama mesajında şunları ifade etti;

“Öğretmenlik; gücünü sevgiden alan, dünyanın en saygın, en onurlu, en kutsal mesleğidir.

Öğretmenlerimiz; bulunduğu ortamda etrafını aydınlatan, çocuklarımızı, gençlerimizi, emek, özveri, sabır ve bilgi ile geleceğe hazırlayandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği gün olan 24 Kasım tarihinin ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanması, öğretmenlerimize verilen değerin en büyük göstergesidir. Bu anlamlı günde, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, ülkemizin her köşesinde görev alan tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nü kutluyorum.”

23/11/2024 13:02
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TAGS: Maliye Bakanı Dr. Berova’dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
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