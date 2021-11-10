Maliye Bakanı Dursun Oğuz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ve beraberindeki bir heyeti kabul etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ziyarette yaptığı konuşmada Bakan Oğuz’a kabulünden dolayı teşekkür etti. Ada çapında yaşayan 800’e yakın gazi olduğuna vurgu yapan Dedeoğlu, derneğin yürüttüğü çalışmalardan bahsederek gazi çocuklarının seçme ve seçilme hakkı olması için bir çalışma yürüttüklerini ve yaklaşık bin tane gazi çocuğunu kayıt altına aldıklarını belirtti.

Derneğin 1974 yılından beri adada varlığını sürdürdüğünü hatırlatan Dedeoğlu, zamanla bir çok şeyin değiştiğini ve derneğin gittikçe büyüdüğüne dikkati çekti. Ada genelindeki şubelerdeki seçimlerin devam ettiğini söyleyen Dedeoğlu, derneğin bir misafirhaneye ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazilere saygı ve sevgi duyduğunu belirtti. Oğuz, bu ülkenin var olmasında öncü isim olan gazilerin bugünkü koşullarda rahatça gidip, sosyal aktivitelerini yapabilecekleri ortamların yaratılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Oğuz konuşmasına şöyle devam etti; ‘’Bu ülkenin var olması için gözünü kırpmadan bu ülke için canını veren gazilerimiz ve mücahitlerimiz sayesinde bugünlere geldik. Bu ülke şehitlerini ve gazilerini unutmamalıdır. Geçmişimizi geleceğe aktarırken bu destanlar anlatılmalıdır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti adına da bir destandır. Gazi ailelerin sorunlarının bilincindeyiz. Hükümet olarak bu sorunları elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız. Bu vesile ile şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hayatını kaybeden tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle anar hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim.’’

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10/11/2021 11:40