Maliye Bakanı Dursun Oğuz Rüstem Tatar’ın Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısı ile taziye mesajı yayımladı.

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24/04/2021

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz Rüstem Tatar’ın Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısı ile taziye mesajı yayımladı.

Oğuz mesajında şu ifadelerine yer verdi:

“Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın değerli babası Sayın Rüstem Tatar’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemizde bir çok görevlerde bulunmuş, devlet adamlığına yakışır bir yaşam sürerek örnek teşkil eden, halkına ve ülkesine değer katmış kıymetli devlet adamı Rüstem Tatar’a Allah’tan rahmet, Tatar ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

24/04/2021 14:03
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TAGS: Ersin Tatar, dursun oğuz, , cumhurbaşkanı, rüstem tatar
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