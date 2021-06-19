Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan, Babalar Günü Mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yarın kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

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19/06/2021

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan, Babalar Günü Mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yarın kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Babalık gibi kutsal bir sorumluluğu üstlenerek, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, evlatlarının ilk kahramanı olan, ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden tüm babaların ‘Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

 

19/06/2021 11:00
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TAGS: Dursun Oğuz, Babalar Günü
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