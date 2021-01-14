Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan Dr. Küçük için anma mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Dr. Fazıl Küçük’ün en umutsuz ve karanlık günlerde Kıbrıs Türk Halkına öncülük ettiğini belirtti.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Küçük’ü rahmet, saygı ve özlemle andığını ifade eden Oğuz, Dr. Küçük’ün en umutsuz ve karanlık günlerde Kıbrıs Türk Halkına öncülük ettiğine, vatan sevdası ve kararlılığıyla üstlendiği toplum liderliği görevini layığıyla yerine getirdiğine dikkat çekti.

Oğuz, Dr. Küçük’ün, bunun yanı sıra kimi zaman bir hekim, kimi zaman gazeteci, kimi zaman halktan biri olarak, halkı ile birlikte varoluş mücadelesinde tarihteki yerini aldığını ve halkına rehber olduğunu kaydetti.

Oğuz, “Seni asla unutmayacağız, ruhun şad olsun” dedi.

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14/01/2021 16:27