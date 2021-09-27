Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan GOSBDER’e Ziyaret

Maliye Bakanı Dursun Oğuz kısa süre önce yönetim değişikliği yaşayan Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Derneğini ziyaret etti. Dernek yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunları ele alındı. Bakan Oğuz, GOSBDER Başkanı Mustafa Onuk ve dernek yönetimi tarafından derneğin önümüzdeki süreçteki faaliyet planı hakkında bilgilendirildi. Organize sanayi bölgesinin gelişmesi ve kalkınması için atılacak adımlar istişare edildi.

Gosbder yönetimi göreve geldiği kısa süre içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri sunarken, gelişmiş bir organize sanayi için Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan bir takım taleplerde bulundu. Bakan Oğuz, sanayi bölgelerinin gelişmesi, daha iyi bir alt yapıya kavuşması ve çağın gereksinimlere uygun bir çehreye sahip olması için bakanlık olarak gereken desteğin verileceğini belirtti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma sonunda dernek yönetimi nazik ziyaretlerinden doalayı Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür etti.

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27/09/2021 14:02