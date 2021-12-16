Maliye Bakanı Mart Ayı Hayat Pahalılığının Bugün Ödendiğini Açıkladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kovid-19 salgını nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Mart ayına ait kısmının bugün ödendiğini açıkladı.

Bakan Oğuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Temmuz–Aralık 2020 dönemini kapsayan altı aylık yüzde 10.65 oranındaki Hayat Pahallığı artışının, salgın dolayısıyla maaşlara üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) yansıtma yapılmadığından dolayı ödenemediğini, bu yönde başlatılan çalışmalar neticesinde, Ocak ayı yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı ödeneğinin ödemesinin 5 Ekim, Şubat ayı yüzde 10.65 Hayat Pahalılığı ödeneğinin 19 Kasım’da gerçekleştiğini, son kalan Mart ayının ödemesinin ise bugün yapıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Covid-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Mart ayına ait 25,333,228.61 TL’lik kısmı bugün ödendi. Böylelikle kesintilerinin tümünün ödemesi gerçekleşmiş oldu” dedi.

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16/12/2021 14:56