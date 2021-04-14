Maliye Bakanı Oğuz bugün Ankara’da temaslarda bulunacak

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankara ziyareti çerçevesinde ilk olarak mevkidaşı Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelecek. Oğuz, daha sonra sırasıyla Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek. Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik ediyor. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarının ardından yarın yurda dönecek.

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14/04/2021 10:48