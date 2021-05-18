Maliye Bakanı Oğuz, Kamu İş heyetiyle Toplu İş Sözleşmesini müzakere etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda yetkili sendikalardan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, toplu iş sözleşmesinin ilk müzakeresi yapıldı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İlk toplantının olumlu bir havada geçtiği belirtilirken, ikinci müzakerenin de gelecek hafta içinde gerçekleştirileceği ve ardından Toplu İş Sözleşmesi’nin gelecek hafta sonu imzalanacağı duyuruldu.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu ile Maliye Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

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18/05/2021 12:51