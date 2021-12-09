Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

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09/12/2021

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Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTU) ziyaret etti.

KSTU’dan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst tarafından karşılandı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret ederek Üniversiteyle ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulunarak imza defterini imzaladı.

Bakan Dursun Oğuz, üniversitenin bölgeye sağladığı hizmetlerinden dolayı tebrik ettiğini belirterek hükümet olarak destek olacaklarını ifade etti.  

09/12/2021 10:15
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TAGS: Oğuz, Kıbrıs Sağlık, Toplum Bilimleri
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