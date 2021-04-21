Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Erçağ’ı Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ ve beraberinde üst düzey yöneticileri kabul ederek, görüştü.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın kamu bankası olması nedeniyle bilgi alışverişinde bulunularak, kamu tahsisatının artırılmasına yönelik projeler aktarıldı.

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21/04/2021 14:09