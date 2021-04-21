Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Erçağ’ı Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ ve beraberinde üst düzey yöneticileri kabul ederek, görüştü.

ads ads ads ads
21/04/2021

ads
ads
Maliye Bakanı Oğuz, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Erçağ’ı Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ ve beraberinde üst düzey yöneticileri kabul ederek, görüştü.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın kamu bankası olması nedeniyle bilgi alışverişinde bulunularak, kamu tahsisatının artırılmasına yönelik projeler aktarıldı.

21/04/2021 14:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Cengiz Erçağ, Dursun Oğuz, Kıbrıs Vakıflar Bankası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.