Oğuz: HP ve Mayıs'a ait ek mesailer haftaya ödenecek

Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiğini, maaş ve maaş nitelikli ödemelerin bugün gerçekleştiğini bildirdi.

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30/09/2021

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Oğuz: HP ve Mayıs'a ait ek mesailer haftaya ödenecek

OCAK AYI YÜZDE 10.65 HAYAT PAHALLILIĞI,

MAYIS 2021’E AİT EK MESAİLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇERİSİNDE ÖDENECEK.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Temmuz-Aralık 2020 dönemini kapsayan 6 aylık yüzde 10,65 oranındaki Hayat Pahalılığı artışının ve Mayıs ayına ait ek mesailerin önümüzdeki hafta içinde ödeneceğini açıkladı.

Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiğini, maaş ve maaş nitelikli ödemelerin bugün gerçekleştiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz yazılı açıklamasında, pandemi dolayısıyla maaşlara 3 aylık yansıtma yapılmadığından dolayı Hayat Pahalılığı ödeneğinin yapılamadığını, ödeme yapılması yönünde başlatılan çalışmalar neticesinde Ocak ayı yüzde 10,65 Hayat Pahalılığı ödeneğinin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Oğuz, ayrıca, Mayıs 2021’e ait ek mesailerin de önümüzdeki hafta ödeneceğini belirtti.

30/09/2021 11:37
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TAGS: maliye, dursun oğuz, maaş
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