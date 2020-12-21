Maliye Bakanı Oğuz TAK’ın Kuruluş Yıldönümü’nü Kutladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın 47. kuruluş yıldönümünü kutladı, TAK’ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk Halkı ve dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Dursun Oğuz TAK Müdürü Femi Gürdallı’ya bir kutlama mesajı gönderdi:

Oğuz’ın mesajı şöyle:

“Türk Ajansı Kıbrıs varoluş mücadelesinden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı ve onurlu sesini tüm haksız ambargolara rağmen, 21 Aralık 1973 tarihiden itibaren tüm dünyaya duyurulmasında kutsal bir rol üstlenmiş, Kıbrıs Türk Halkı’nı ve tüm dünya kamuoyunu sorumlu, nitelikli, doğru ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile bilgilendirmiş, ülkenin büyümesi ve gelişmesine her aşamasında tanıklık etmiştir.

47. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Türk Ajansı Kıbrıs’ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk Halkı ve Dünya basını için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inancım tamdır.

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle, TAK’ın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, tüm yönetici ve çalışanlarına başarılar diliyorum”.

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21/12/2020 15:56