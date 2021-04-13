Maliye Bakanı Oğuz: Üreticilere toplam 27 milyon, 740 bin TL ödenecek

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13/04/2021

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Maliye Bakanı Oğuz: Üreticilere toplam 27 milyon, 740 bin TL ödenecek

2020 YILI DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ HESAP KAPATMA ÖDEMELERİ BUGÜN YAPILACAK. TOPLAM 27 MİLYON, 740 BİN TL

21,50 MİLYON TL’LİK ‘KÜÇÜKBAŞ HAYVANBAŞI DOĞRUDAN GELİR DESTEK ÖDEMELERİ’ İSE HAFTA SONUNA KADAR GERÇEKLEŞECEK.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, daha önce yapmış olduğu açıklama çerçevesinde, 2020 yılı Doğrudan Gelir Desteği hesap kapatma ödemelerinin bugün yapılacağını ve üreticilere toplam 27 milyon, 740 bin TL ödeneceğini duyurdu. Maliye Bakanı Oğuz ayrıca, 21,50 milyon TL’lik ‘Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek Ödemeleri’nin ise hafta sonuna kadar kapatılacağını açıkladı.

13/04/2021 12:58
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TAGS: maliye, dursun oğuz, üretici
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