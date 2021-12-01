Maliye Bakanı Oğuz, yeni gümrük personeliyle bir araya geldi

Oğuz, Maliye Bakanlığı, kamuya atanan personel ile bir araya geldi.

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01/12/2021

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Maliye Bakanı Oğuz, yeni gümrük personeliyle bir araya geldi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nce IV. Derece Muhafız kadrosuna açılan münhale katılıp, sınavlarda başarılı olan ve kamuya atanan personel ile bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Oğuz, yeni atanan personeli tek tek tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci’de hazır bulundu.

01/12/2021 13:02
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TAGS: oğuz, gümrük, personel, maliye bakanı,
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