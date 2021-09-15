Maliye Bakanı Oğuz, Zayder Başkanı Özcömert’i Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert’i kabul ederek, görüştü.

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15/09/2021

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Maliye Bakanı Oğuz, Zayder Başkanı Özcömert’i Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert’i kabul ederek, görüştü.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Maliye Bakanı Oğuz’a derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verildi, yaşanan sorunlar aktarıldı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, derneğin ihtiyaçlı aile ve bireylere verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, derneğin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ise, derneğin  ihtiyaçlı ailelere, özellikle çocuk, hasta ve yaşlılar ile özel gereksinimli bireylere destek sağladığını kaydetti. Kadınları üretime teşvik etmeye çalıştıklarını da kaydeden Özcömert, bu bağlamda aktif olan atölyeleri olduğunu belirtti. Özcömer, karşılaştıkları sorunları da aktararak, sorunların çözümü konusunda Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un desteğini talep etti.

15/09/2021 14:48
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TAGS: Rabia Özcömert, dursun oğuz
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