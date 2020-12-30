Oğuz: 2021 yılında tüm dünyaya sağlık hakim olsun

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 yılında tüm dünyaya sağlığın hakim olması temennisinde bulundu.

Bakan Oğuz, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, 2020’nin tahmin edilenin üzerinde zor bir yıl olduğunu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde geçtiğini belirterek, “2021 yılında en büyük temennimiz tüm dünyaya sağlık hakim olsun” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni yılın önlem amaçlı evlerde geçirileceğini hatırlatan Oğuz, “Gönül arzu ederdi ki, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yeni yılı sevdiklerimizle bir arada kutlayalım. Ancak uzun bir süredir tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle, bu kez yeni bir yılı her birimiz evlerimizde karşılamak durumunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Umutsuzluğa kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan, kurallara riayet etmenin önemine vurgu yapan Oğuz, maske, mesafe ve kişisel hijyene dikkat edilerek, önce bireysel sonra toplum sağlığı korunarak güzel günlere ulaşılacağını kaydetti.

Maliye Bakanı Oğuz, 2021’im ülke, millet ve tüm insanlık için önce sağlık olmak üzere barış, huzur ve refah getirmesini diledi.

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30/12/2020 15:20