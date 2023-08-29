Maliye Bakanı Özdemir Berova: 30 Ağustos zaferi tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 30 Ağustos zaferinin tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Maliye Bakanı Berova, mesajında şunları kaydetti;

“Türk milleti, 30 Ağustos 1922’de emsali görülmemiş bir zafer elde etmiş, bu zaferle tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyeceğini, şartlar ne isterse olsun bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, birliğini ve gücünü dosta düşmana göstermiştir.

Bu zafer, 30 Ağustos 1922’de, Türk ulusunun Gazi Mustafa Kemal önderliğinde zor ve yokluklar içerisinde verdiği bağımsızlık mücadelesidir.

Bu zafer, tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanıdır.

Bu zaferle, mazisi şan ve şerefle dolu Türk milletinin yeniden doğuşu müjdelenmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam temeller üzerinde kuruluş süreci başlatılmış ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Bu vesileyle bir kez daha ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutluyor, başta Büyük Taarruz’un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bayramımız kutlu olsun.”