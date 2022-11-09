Maliye Bakanı Şan, Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şan, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün, çağın ruhunu ortaya koyan, doğru, gerçekçi, bilimsel yaklaşımları, evrensel fikirleri, insani değerlere, özgürlüğe olan bağlılığı, üstün nitelikleri, ileri görüşlülüğü, liderliği, siyasi ve askeri başarıları ile yaşadığı çağa damgasını vuran bir dünya lideri olduğuna dikkat çekti.

Şan, şunları kaydetti:

“En zor zamanlarda kararlılığı ve azmi ile Türk milletinin geleceğini aydınlatan, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna milletiyle birlikte, sarsılmaz inancıyla destanlar yazan, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi, saygı ve özlem hiç eksilmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında bir kez daha saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun.”

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09/11/2022 15:43