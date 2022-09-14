Maliye Bakanı Şan, Azerbaycan’da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı
Maliye Bakanı Alişan Şan, şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.
14/09/2022
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Maliye Bakanı Alişan Şan, şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı.
Şan mesajında, “Azerbaycan’dan gelen şehit haberlerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.