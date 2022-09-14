Maliye Bakanı Şan, Azerbaycan’da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. 

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14/09/2022
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Maliye Bakanı Şan, Azerbaycan’da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

Maliye Bakanı Alişan Şan, şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. 

Şan mesajında, “Azerbaycan’dan gelen şehit haberlerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını yürekten paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

14/09/2022 10:34
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TAGS: şan, maliye bakanı, şehit,
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