Maliye Bakanı Şan, Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi yönetimi kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi Başkanı Fikret Dorman ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şan, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının savunma noktasında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) düzenli bir orduya dönüştürülmesi kararıyla kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) önemi olduğunu vurguladı.

Şan, bu ruhu taşıyan gerek TMT, gerek GKK ve gerekse onların bir parçası olan tüm kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir arada olmaktan daima gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi Başkanı Fikret Dorman da ziyaretlerinin nezaket ziyareti niteliği taşıdığını belirterek, Alişan Şan’a görevinde başarılar diledi.

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24/08/2022 11:39