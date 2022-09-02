Maliye Bakanı Şan: Tek bir hedefimiz var o da ülkemize ve halkımıza hizmet etmek

Maliye Bakanı Alişan Şan, bakanlığa bağlı daire ve kurumları ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Şan dün de, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa’da yer alan daire ve kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Daire müdürleri ve personel ile bir araya gelerek dairelerle ilgili bilgi aldı, verimli ve etkin çalışmaya yönelik tespit ve beklentilerini dile getirdi. Maliye Bakanı bu çerçevede ilk olarak; Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ve son olarak da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Mağusa şubelerini ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle bakanlığın farklı birimlerinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Maliye Bakanı Şan ayrıca, 2010 sonrası kamuya giriş yapan çalışanlar ile de görüşerek, yaşanan mağduriyeti bildiğini, mali imkânlar doğrultusunda maaşlara katkı sağlanacağını söyledi. Bakan Şan; “Bazı kesimlerin yapılan artışı sadaka veriyor gibi yansıtması yanlış. Belki küçük olabilir bu katkı. Fakat yapılan katkı safımızın çalışanın yanında olduğunun göstermek için büyük bir girişim ve büyük bir anlamı olduğu görülmelidir” dedi. Bakan Şan, vergi oranları ile ilgili yapmış oldukları çalışmalara da değinerek, bunun da yansımasını yeni yılda hissedeceklerini kaydetti. Bakan Şan, “tüm personelim benim için kıymetli ve eşittir. Tek bir hedefimiz var o da ülkemize ve halkımıza hizmet etmektir” dedi. Şan, verilen hizmetin son derece kıymetli olduğunu belirterek, personele ayrıca teşekkür etti. Maliye Bakanı Alişan Şan’a ziyaretlerinde bakanlık bürokratları da eşlik etti.

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02/09/2022 13:46