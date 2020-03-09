Maliye Bakanı’ndan Mağusa Limanı’na Demirleyen Gemi İle İlgili Açıklama

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı’na demirleyen gemi ile ilgili araştırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bir gazetenin manşetinde yer alan “Geminin mesai saatleri yerine Pazar günü limana çekilerek boşaltıldığı” iddialarına açıklık getiren olgun Amcaoğlu, gemi ile ilgili bilgi ve belgeleri açıkladı.

Amcaoğlu yazılı açıklamasında, “Gazimağusa limanına gelen ve ismi MV Phoenix S olarak bildirilen gemi ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıda belirtildiği şekildedir” diyerek şunları sıraladı:

“1. Gemi için Zonguldak limanında 4 Şubat 2020 tarihinde düzenlenmiş konşimento belgesi bulunmaktadır.

2. Gemi 20 Şubat 2020 Perşembe günü Gazimağusa Limanına vasıl olmuş ve saat 12.10’da rıhtıma bağlanmıştır.

3. Konşimento belgesinde gemi yükü olarak 3020.80 metrik ton demir olduğu belirtilmektedir.

4. Konşimntoda gemi ismi MV Phoenix S, gönderen firma “Çağ Çelik Demir ve Çelik End. A.Ş”. ve alıcı olarak da Mağusa’ya bağlı yerli bir şirket olarak görülmektedir.

5. İthalatçı firma, 22 Şubat 2020 tarihinde 142 numaralı fatura ile gümrük hattı öncesi muhteviyatı belirtilen malları yerli bir şirkete satmıştır.

6. 24 Şubat 2020 Pazartesi günü ise malı satın alan şirket tarafından Gazimağusa Gümrük Şube Amirliklerine gümrükleme işlemleri için beyan verilmiştir.

7. Beyanların verilmesini müteakip ortaya çıkan tereddütler ve şüpheler sonucunda malın gümrükleme işlemleri durdurulmuş ve boşaltma işlemlerine izin verilmemiştir.

8. 26 Şubat 2020 Çarşamba günü var olan şüphelerin araştırılması amacıyla Türkiye Gümrük ve Liman idarelerinden bilgi almak için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yazı yazılmıştır.

9. Yine 26 Şubat 2020 Çarşamba günü araştırmaların tamamlanması amacıyla gemi Liman Başkanlığı tarafından, herhangi bir yük boşaltma işlemi yapılmadan, yükü ile birlikte rıhtımdan mendireğe çekilmiş ve halen mendirekte bağlı bulunmaktadır.”

09/03/2020 12:30