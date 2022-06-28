Maliye Bakanlığı 219 milyon 412 bin 750 TL borçlandı

Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi kapsamında 219 milyon 412 bin 750 TL borçlandı.

KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, nominal değeri 205 milyon TL olarak açıklanan çoklu fiyat “Hazine Bonosu” ihalesine 263 milyon 912 bin 751 TL’lik teklif geldi.

Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 101 gün vadeli 219 milyon 412 bin 751 TL borç sağlandı.

Yapılan açıklamada borcun ortalama yüzde 26,60 oranında faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı yüzde 25,50, en yüksek faiz oranı da yüzde 27,99 düzeyinde gerçekleşti.

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28/06/2022 22:26