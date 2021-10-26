Maliye Bakanlığı 28 milyon TL borçlanıyor

KKTC Merkez Bankası Maliye Bakanlığı adına dün ilan ettiği “Hazine Bonosu” ihalesiyle 28 milyon TL borçlanılacağını duyurdu. “Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde” açılan ihale 100 gün vadeli.

İhale Merkez Bankası aracılığında yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz dün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 28 milyon borçlanmanın maaşları ödemek için olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın Eylül ayı içinde aldığı 233 milyonluk borçla 2021 yılı içinde piyasadan temin ettiği toplam iç borç miktarı 550 milyon TL’yi aşmıştı.

2020-2021’de sağlanan iç borç toplamı ise 884 milyon TL’nin üzerinde.

Eylül ayı içerisinde 132 milyon 963 bin 045 TL’lik Devlet İç Borçlanma Senedi geri ödemesi yapan Maliye Bakanlığı’nın Eylül ayı sonu itibarıyla vadesi gelmemiş Devlet İç Borçlanma Senedi stoku 351 milyon TL düzeyinde.

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26/10/2021 11:19