Maliye Bakanlığı 30 milyon dolar borç arıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Maliye Bakanlığı için 30 milyon ABD Doları (Merkez Bankası’nın 7 Şubat kuruyla yaklaşık 1 milyar 080 milyon TL) tutarında iç borç ihalesi açıldı.

KKTC Merkez Bankası tarafından duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesi, Bakanlar Kurulu’nun Maliye Bakanlığı’nı “borç alması için yetkili kılmasının” hemen ardından açıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Bakanlar Kurulu 4 Şubat tarihindeki toplantısında, “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla”, 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 6 milyar TL borçlanma kararı aldı.

1 Şubat Salı günü yapılacak 30 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi, alınacak borçların ilk adımını oluşturacak.

“Hazine Bonosu” ihalesi konusunda yapılan duyuruda, “Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir” denildi.

Merkez Bankası verilerine göre geçen yıl “Hazine” yanında TÜK, Cypfruvex, DAÜ ve Sosyal Sigortalar Dairesi için 34 kez borçlanma ihalesi açılırken, Maliye Bakanlığı’nın 2024 yılı sonunda DİBS ve Kısa Vadeli Avans bakiyesi (KVA) yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 5 milyar 725 milyon TL düzeyinde saptanmıştı.