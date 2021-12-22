Maliye Bakanlığı 93 milyon TL’ye kadar borçlanabilecek

Hükümet, Maliye Bakanlığı’nı 93 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi adına yetkilendirdi.

21 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu, “devletin mali yükümlülüklerin yerine getirebilmesine olanak sağlamak” adına “2021 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri” dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 93 milyon TL’ye borçlanabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.

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22/12/2021 11:29