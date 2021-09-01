Maliye Bakanlığı Ağustos Ayında 645 Milyon 722 Bin 327 TL 29 Kuruş Ödeme Yaptı

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01/09/2021

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Maliye Bakanlığı Ağustos Ayında 645 Milyon 722 Bin 327 TL 29 Kuruş Ödeme Yaptı

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında toplam 645 milyon 722 bin 327 TL 29 kuruş ödeme yapıldığını açıkladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada, piyasaya yapılan ödemelerin toplamının 164 milyon 318 bin 200.86 TL olduğu da belirtildi.

01/09/2021 15:40
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TAGS: Maliye Bakanlığı, ödeme
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