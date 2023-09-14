Maliye Bakanlığı, basında yer alan bazı iddialar üzerine açıklama yaptı

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14/09/2023

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Maliye Bakanlığı, basında yer alan bazı iddialar üzerine açıklama yaptı

Maliye Bakanlığı, bir şirketin hisse devri esnasında oluşan vergi hesaplamasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

“Basında, bir şirketin hisse devri esnasında oluşan vergi hesaplamasıyla ilgili spekülatif haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Ülkemizin en önemli dairelerinden biri olan ve güvenin esas olduğu alanda Gelir ve Vergi Dairesi ve bürokratlarımız üzerinde menfi, moral ve motivasyonlarını bozucu bu tür yayınların yapılmasını doğru bulmuyoruz. İlgili dosyanın kamuoyunun kafasında herhangi bir soru işareti bırakmaması adına 11 Eylül tarihinde Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından inceleme başlatılmış olup, hazırlanacak olan rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

14/09/2023 18:09
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TAGS: Maliye Bakanlığı, basında yer alan bazı iddialar üzerine açıklama yaptı
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