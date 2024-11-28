Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine görüşme sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 68 Milyar 970 Milyon 569 bin TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, milletvekillerinin sorularını da yanıtladığı bütçe görüşmesinde ek mesailerle ilgili denetim başlatıldığını, 4-5 kurumda başlatılan denetimlerin artırılacağını açıkladı.

Gümrükte hedefin vardiyaya geçmek olduğunu da belirten Berova, bunun planlama içinde ve kademeli şekilde yapılacağını ifade etti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçede devletin borç stokunun görülmesi gerektiğini kaydederek, bazı rakamlarla ilgili Maliye Bakanı Özdemir Berova ve bakanlık bürokratlarından bilgi istedi.

DAÜ bütçesiyle ilgili yaşanan tartışmalara işaret ederek Barçın, “DAÜ’ye gösterdiğiniz hassasiyeti Vakıflar İdaresi’ne göstermiyorsunuz. Vakıflar İdaresi milyonlarca TL topluyor ama sorumluluğunda olan Din İşlerine 35 milyon TL aktarıyor. Din görevlilerinin ödenmesi için 500 milyon ödüyorsunuz ama DAÜ için 100 milyonun pazarlığını yapıyorsunuz…” diye konuştu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, rakamları paylaştığı konuşmasında, ek mesailerle ilgili denetim başlatıldığını da açıkladı. Berova, 4-5 kurumda başlatılan denetimlerin artırılacağını belirtti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, olmayan kaynağın dağıtılması konusunda sıkıntılar yaşandığını, böyle bir ortamda bütçe hazırlamanın kolay olmadığını söyledi.

Bazı rakamlar paylaştığını ve bu yönde eleştirildiğini ifade eden Uluçay, “Hiçbir zaman popülist öneri yapmadım” dedi.

Teberrüken Uluçay, DAÜ konusunda da konuşarak, DAÜ’de sorunların çözümü için canla başla çalışıldığını kaydetti.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan, dış ticaret ve Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretin artırılması konusunu sürekli dillendirdiklerini beliren Uluçay, KKTC’deki mali yapının sürdürülebilir olmadığını, bu gerçekten yola çıkarak Maliye Bakanlığı’nın gelir artırıcı ve gider azaltıcı önerilere ön ayak olması gerektiğini söyledi.

Uluçay, sınır kapılarının artırılması gerektiği görüşünü yineleyerek, sınır kapılarının açılması maliyeti olacağından bu konu üzerinde çalışılmasını talep etti.

Uluçay’ı yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, yeni sınır kapılarının açılmasının ticari verilerle konuşulması gerektiğini, ilgili merciler kararı verdikten sonra sınır kapısının fiili olarak hizmete girme sürenin en az bir yıl olduğunu ifade etti.

Hayat pahalılığı ve asgari ücret konusunda da konuşan Teberrüken Uluçay, raf fiyatlarını etkileyen faktörlere işaret ederek, ithal ürünlerinin raf fiyatlarını yükselten unsurların dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Limanlardaki taşımacılık konusunda çıkılacak ihaleye değinen Uluçay, “Ercan’da yaşadığımız kötü tecrübeyi limanlarda yaşamayalım. Devletin yapamadığı işleri şirketlerin boynuna asıyoruz” dedi.

Maliye Bakanı Berova, Gümrük Teşkilat Yasası’nın değiştirildiğini, gümrüğe 30 personel alındığını, hedefin gümrükte vardiyaya geçilmek olduğunu söyleyerek, bunun planlama içinde ve kademeli şekilde olacağını söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Uluçay’ın sözünü ettiği otomasyon sisteminde ürünlerin fiyatının web sitesi üzerinden yayınlanması da olduğunu ancak fiyatların bu şekilde paylaşılması konusunda dirençle karşılandıklarını kaydetti.

Berova, Liman Taşıma hizmetleriyle ilgili ihaleyle ilgili de bilgi vererek, tarifenin belli olacağını ve bunun uygulanacağını söyleyedi. Berova, “Bu ihalede tek kuruş piyasaya etki etmeyecek” dedi.