Maliye Bakanlığı: Ek Mesai Ödemelerinin Takvimlendirilmesinde Mutabakata Varıldı

Maliye Bakanlığı, “ödenmemiş ek mesailerin ödemesinin takvimlendirilmesi” konusunda sendikalarla mutabakata varıldığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda yetkili; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ek mesai konusunun ele alındığı toplantıda, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

Açıklamada, “toplantıda, ödenmemiş ek mesailerin ödemesinin takvimlendirilmesi konusunda sendikalarla mutabakata varıldı” denildi.

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29/12/2021 17:31