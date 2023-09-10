Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’nde değişiklik oldu. Bu mevkideki Halis Üresin görevden alındı, yerine Salih Canseç atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atama kararnamelerine göre, Üresin görevinden alındı ve yerine Canseç getirildi.

Görevden alma ve atama, dünden itibaren geçerli oldu.

-Sosyal Hizmetler Dairesi’ne Ecevit

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne de Alev Ecevit atandı.